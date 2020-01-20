Antalya'da lastiği patlayan tırda yangın çıktı
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Antalya'da lastiği patlayan tırda yangın çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde lastiği patlayan tırda çıkan yangın söndürüldü.

20.01.2020 23:42 | Son Güncelleme: 20.01.2020 23:48
Antalya'da lastiği patlayan tırda yangın çıktı

'nın ilçesinde lastiği patlayan tırda çıkan yangın söndürüldü.

Sera demiri taşıyan yönetimindeki 20 VB 281 plakalı tırın dorse kısmındaki lastik, Manavgat ilçesi D-400 Karayolu Kum mevkisi üst geçidinde patlayarak alev aldı.

Alevlerin sıçramasıyla yanmaya başlayan tır dorsesi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın sonucu tırın dorse bölümünde hasar oluştu.

Tırın şoförü Latif Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mersin'in Anamur ilçesine sera demiri götürdüğünü belirterek, Manavgat'ta tırın lastiğinin patladığını ve ardından yangın çıktığını söyledi.

Kaynak: AA
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