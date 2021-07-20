Antalya'da Kurban Bayramı namazı kılındı
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Antalya'da Kurban Bayramı namazı kılındı

Antalya'da Kurban Bayramı namazı kılındı
Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Güncel

Antalya'da Kurban Bayramı namazı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyularak kılındı.

Antalya'da Kurban Bayramı namazı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyularak kılındı.

Akdeniz Üniversitesi Camisi'ne gelen çok sayıda vatandaş, maske takıp, sosyal mesafe kuralına uyup bayram namazı için birlikte saf tuttu.

Vatandaşlara kurban kesiminde dikkat edilecek hususlar da anlatıldı.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve beraberindeki il protokol mensupları, namazın ardından cami avlusundaki bayramlaşmaya katıldı.

Yazıcı, vatandaşların tek tek bayramını kutladı, çocuklara harçlık verdi.

Vali Yazıcı, Kurban Bayramı'nın Türk milletine, İslam alemine ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diledi.

Antalya'da Kurban Bayramı namazı kılındı
Antalya'da Kurban Bayramı namazı kılındı
Antalya'da Kurban Bayramı namazı kılındı
Antalya'da Kurban Bayramı namazı kılındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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