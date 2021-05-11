ANTALYA'DA KUMAR BASKININDA 22 KİŞİYE 74 BİN 644 TL CEZA
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ANTALYA'DA KUMAR BASKININDA 22 KİŞİYE 74 BİN 644 TL CEZA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da polisin düzenlediği operasyonda, kumar oynadığı belirlenen 22 kişiye toplam 74 bin 644 TL para cezası uygulandı.

Antalya'da polisin düzenlediği operasyonda, kumar oynadığı belirlenen 22 kişiye toplam 74 bin 644 TL para cezası uygulandı.

Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Fabrikalar Mahallesi Fikri Erten Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinin üst katında kumar oynandığı ihbarı üzerine adrese operasyon düzenledi. Eçeride 22 kişi olduğunu belirleyen Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kumardan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 40 TL ile oyun kağıtları ve pullara el koydu.

1 KİŞİNİN YARALAMADAN ARAMASI ÇIKTI

Ekiplerin yaptıkları sorgulamada, kumar oynayan kişilerden birinin ise basit yaralamadan aranması olduğu ortaya çıktı. Ekipler, bu kişiyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Polis ekipleri içerideki herkese sosyal mesafe kurallarına uymamak ve kumar oynamaktan toplam 74 bin 644 TL para cezası uyguladı. F.Ç. hakkında ise kumar oynatmaya yer temin etmekten adli işlem başlatıldı.

ANTALYA'DA KUMAR BASKININDA 22 KİŞİYE 74 BİN 644 TL CEZA
ANTALYA'DA KUMAR BASKININDA 22 KİŞİYE 74 BİN 644 TL CEZA
ANTALYA'DA KUMAR BASKININDA 22 KİŞİYE 74 BİN 644 TL CEZA
ANTALYA'DA KUMAR BASKININDA 22 KİŞİYE 74 BİN 644 TL CEZA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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