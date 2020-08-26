Antalya'da köpük partileri yasaklandı
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Antalya'da köpük partileri yasaklandı

Turizmin başkenti Antalya'da koronavirüsle mücadele kapsamında köpük, duman/sis ve renkli toz gibi ürünlerle yapılan eğlence partileri yasaklandı.

26.08.2020 08:02 | Son Güncelleme: 26.08.2020 08:27

Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, yat ve teknelerde düzenlenen köpük partisi, duman, sis ve renkli toz gibi şeylerle yapılan eğlence partileri, Kovid-19'un bulaşmasına zemin hazırladığı, bu eğlencelerde maske kullanılmaması ve genel hijyen kurallarının ihlal edildiği gerekçesiyle yasaklandı.

Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, özellikle yat ve gezi teknelerinde köpük, duman ve sis gibi ürünler kullanılarak yapılan eğlence partilerinin ciddi ölçüde artması ve bu partilerde Kovid-19 tedbirlerine uyulmaması nedeniyle olağanüstü toplandı.

KÖPÜK, DUMAN, RENKLİ SİS PARTİLERİ YASAKLANDI

Kovid-­19 salgınının, kamu düzeninin bir parçası olan halk sağlığı açısından risk oluşturduğuna dikkat çekilen toplantıda, Antalya'da bulunan sahillerde, tüm su üstü (deniz, akarsu, göl) platform, yapı ve araçlarda (yat, gezi teknesi, dalış teknesi, ilkel yapılı ahşap gemiler, yolcu gemileri, yüzer iskele, yüzme/güneşlenme platformları) düzenlenen köpük partisi ile duman/sis ve renkli toz vb. ile yapılan diğer toplu aktivitelerin, Kovid-19 virüsünün bulaşması için uygun nemli ortam ve zemin hazırladığı kaydedildi. Ayrıca bu aktivitelerde maske kullanılmaması, sosyal mesafe kuralının ihlal edilmesi ve genel hijyen kurallarının sağlanamaması nedeniyle hastalığın bulaşma riskinin arttığı açıklandı. Kurul tarafından alınan karar gereği, bütün sahillerde, yat ve gezi teknesi gibi tüm su üstü platform, yapı ve araçlarda düzenlenen köpük partisi ile duman/sis ve renkli toz gibi ürünlerle yapılan eğlence partileri yasaklandı.

Antalya'da koronayla mücadele için köpük partileri yasaklandı

HEM PARA HEM KAPATMA CEZASI

Köpük, duman-sis ve renkli tozlar kullanılarak yapılan eğlence partilerinin yasaklanmasına ilişkin genel kolluk birimleri, liman başkanlıkları, ilgili il/ilçe müdürlükleri ve belediyeler gerekli denetimleri yapacak. Yasağa uymayanlara ise Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince 3 bin 150 TL ve Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi gereğince 392 TL idari para cezası uygulanacak.

Ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195'inci maddesinde yer alan 'Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır' hükmü uyarınca, uymayan kişiler hakkında adli mercilere de suç duyurusunda bulunulacak. Yasağı ihlal edenlerin işletme ruhsatları da iptal edilecek.

Antalya'da köpük partileri yasaklandı
Haber Yorumları (6)
EASY: Şu köpük partilerine bi türlü anlam veremiyorum.
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SAĞLIKÇI: ey yarabbim şunlara bak, korona ne ki, daha ne belalar gelecek bu gidişle. .
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EFCE: Corona ile mücadelede köpük partisi temizlik kısmında milleti temizliyor
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