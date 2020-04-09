Antalya'da korona yasağına uymayanlara ceza yağdı
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Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Antalya, 3. Sayfa

Antalya'da korona yasağına uymayanlara ceza yağdı

Antalya'da korona virüsle mücadele kapsamında kurallara uymayanlara ceza yağdı.

09.04.2020 12:15 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:16
Antalya'da korona yasağına uymayanlara ceza yağdı

Antalya'da korona virüsle mücadele kapsamında kurallara uymayanlara ceza yağdı. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı ile sosyal mesafe kuralına uymayan onlarca kişiye idari ceza uygulandı.

Korona virüsle mücadele kapsamında Antalya'da tedbirler alınmaya ve kurallara uymayanlara cezai işlemler uygulanmaya devam ediyor. Vefa Sosyal Destek Grubu da ihtiyaç sahiplerine yardımları ulaştırmaya devam ediyor. Vefa Sosyal Destek Hattı'na bugüne kadar toplam 55 bin 215 çağrı geldi. Bilgi alma, seyahat izni, bankacılık işlemleri, gıda talebi ve sağlık işlemleri gibi çağrıların 47 bin 953'ü karşılandı.

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara 32 bin 950 TL ceza

Sokağa çıkma yasağı kapsamında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplam 2 bin 888 kişi ikaz edilerek evlerine gönderildi. İkazlarına uymayanlara ise para cezası uygulandı. 65 yaş üstü 41 kişiye toplam 16 bin 62 TL, 20 yaş altı 42 kişiye de 16 bin 888 TL para cezası uygulandı.

Sosyal mesafe kuralına uymayanlara 122 bin 622 TL ceza

Sokağa çıkma yasağının yanı sıra sosyal mesafe kurallarına uymayan 101 kişiye ise 122 bin 622 TL para cezası uygulandı.

Şehre giriş yasağı kapsamında bin 684 araç geri çevrildi

Antalya'ya şehir dışından gelen araçların giriş çıkış denetimlerinde, Gazipaşa'dan 957, Manavgat'tan 303, Kaş'tan 201, Elmalı'dan 12, Korkuteli'nden 196, Aksu'dan 493, Döşemealtı'ndan 684 olmak üzere toplam 2 bin 846 aracın girişine izin verildi. Aynı giriş noktalarındaki denetimlerde bugüne kadar toplam bin 684 araç geri çevrildi. İl dışından gelerek, tebligat yapılarak kabul edilen kişi sayısı ise 3 bin 552 olarak açıklandı.

49 bin 102 araç ve 92 bin 88 kişi kontrol edildi

Şehirler arası seyahat tedbirleri kapsamında 43 bin 374 özel araç ve 78 bin 5 kişi (şoför ve yolcular), 5 bin 728 adet ticari araç ve toplam 14 bin 83 kişinin kontrolü gerçekleştirildi. Toplamda 49 bin 102 araç ve 92 bin 88 kişinin kontrolü yapıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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