Antalya'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

AA, Mustafa Çiftçi - Güncel
 - Güncelleme:
Antalya'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

Antalya'da kendisinden yaklaşık bir haftadır haber alınamayan kişi, evinde ölü bulundu.

MURATPAŞA, ANTALYA (AA) - Antalya'da kendisinden yaklaşık bir haftadır haber alınamayan kişi, evinde ölü bulundu.

Muratpaşa ilçesi Memurevleri Mahallesi'ndeki bir apartmanın giriş katından kötü koku gelmesi üzerine vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarın ardından olay yerine gelen polis, kendisinden yaklaşık bir haftadır haber alınamayan Mehmet Göktepe'nin (48) yaşadığı dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtı.

İçeri giren polis, Göktepe'nin cesediyle karşılaştı. Yapılan incelemenin ardından ceset, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Göktepe'nin yalnız yaşadığı ve boyacılık yaparak geçimini sağladığı öğrenildi.

Antalya'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

Antalya'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

Antalya'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

Antalya'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

AA / Mustafa Çiftçi - Güncel

112 Acil Çağrı, Muratpaşa, Antalya, Polis, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title