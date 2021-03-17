5 gündür aranan üniversite öğrencisi için denizde çalışma yürütüldü
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5 gündür aranan üniversite öğrencisi için denizde çalışma yürütüldü

17.03.2021 16:25 | Son Güncelleme: 17.03.2021 16:51

Antalya'da kayıp üniversite öğrencisi için denizde çalışma yapıldı.

Antalya'da kayıp üniversite öğrencisi için denizde çalışma yapıldı.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencisi Ramazan Özkan'dan (33) haber alamayan yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu.

Özkan'ın en son Muratpaşa ilçesindeki falezlerde görülmesi üzerine bölgede arama başlatıldı. Falezlerde Özkan'a ait kulaklık bulununca kayalıklarda drone, denizde ise AKUT, AFAT ve sahil güvenlik ekipleri balık adamlarla çalışma yaptı.

Bölgedeki arama çalışmaları sahil güvenlik ekiplerinin koordinesinde sürüyor.

5 gündür aranan üniversite öğrencisi için denizde çalışma yürütüldü
5 gündür aranan üniversite öğrencisi için denizde çalışma yürütüldü
5 gündür aranan üniversite öğrencisi için denizde çalışma yürütüldü
5 gündür aranan üniversite öğrencisi için denizde çalışma yürütüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca

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