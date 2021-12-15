Antalya'da kayıp olan 6 çocuk annesi hastanede bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da kayıp olan 6 çocuk annesi hastanede bulundu

Antalya'da kayıp olan 6 çocuk annesi hastanede bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Serik ilçesinde eşi ve oğlu portakal toplamaya gittiği sırada evden çıkan ve bir daha haber alınamayan 6 çocuk annesi Fatma Tosun, 41 saat sonra hastanede bulundu.

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Serik ilçesinde eşi ve oğlu portakal toplamaya gittiği sırada evden çıkan ve bir daha haber alınamayan 6 çocuk annesi Fatma Tosun, 41 saat sonra hastanede bulundu.

Serik ilçesi Kökez Mahallesinde yaşayan Fatma Tosun (56), pazartesi sabahı eşi ve oğlu portakal toplamak için araziye gittiği sırada evden çıktı. Ailesi, kaybolan Tosun için polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp kadının bulunması için aile fertleri ve polis ekipleri çalışma başlattı. Hayatından endişe duyan aile yakınları gece 23.00 sıralarında kayıp olan 56 yaşındaki Fatma Tosun"un Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde olduğunu öğrendi. 6 çocuk annesi kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ANTALYA

Tırın çarptığı otomobil hurdaya döndü! Sürücü feci şekilde can verdi

Tırın çarptığı otomobil hurdaya döndü! Sürücü feci şekilde can verdi

 Edremit'te silah ve uyuşturucu operasyonu! Evden çıkanlar polisi bile şaşırttı

Edremit'te silah ve uyuşturucu operasyonu! Evden çıkanlar polisi bile şaşırttı

 Aylardır haber alınamıyordu! Eve giren polisler iskeleti ile karşılaştı

Aylardır haber alınamıyordu! Eve giren polisler iskeleti ile karşılaştı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title