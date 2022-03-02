Antalya'da kayıp gazinin cesedi denizde bulundu

MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - Antalya'da 2 gündür kayıp olan gazinin cesedi su üzerinde deniz polisi tarafından bulundu. Olay öncesinde parka gelerek amcasını arayan gencin "Amca amca" diye seslenmesi ise yüreklere dokundu.

Olay, Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi üzerindeki Yavuz Özcan Parkı falezler yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, askerde geçirdiği kaza sonrası gazilik unvanı alan 3 çocuk babası Erkan Özmen (34), 2 gün önce sabah saatlerinde birinci sınıfa giden çocuğunu okula bıraktı. Genç adam, daha sonra yakınlarına aracında sorun olduğunu ve sanayiye gideceğini söyledi. Özmen'den bir daha haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde Özmen'e ait 07 DJP 57 plakalı araç Yavuz Özcan Parkı'nın yanında park edilmiş olarak bulundu. Bunun üzerine tüm aramalar bu noktaya yoğunlaştırıldı. Bugün sabah saatlerinde parka gelen Özmen'in yakınları park içerisinde ve deniz üzerinde arama yaptı. Özmen'in yeğeninin park içerisinde "Amca amca" diye seslenmesi ise yüreklere dokundu. Aramalar devam ettiği sırada deniz üzerinde bir ceset olduğunu gören bir kişi, durumu polise haber verdi. Denizi polisi tarafından alınan ceset yat limanına çıkarıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede cesedin Özmen'e ait olduğu belirlendi. Acı haberi alarak yat limanına gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu. Ceset yapılan incelemeden sonra Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Özmen'in Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

"Arabasının şurada köşede bulduk"

Gazinin cesedi bulunmadan önce açıklamalarda bulunan yeğeni Muhammet Özmen, "Önceki gün kayıp olduğunu öğrendik. Arabasını şurada köşede bulduk. Bir daha haber alamadık. Evden sanayiye gitmek için çıkıyor. Önce çocuğunu okula bırakıyor, sonra buraya gelerek aracı park ediyor. Kameralardan parkın içerisine girdiğini gördük. Polislere haber verdik, arama yaptılar. Telefonuna da ulaşamadık" dedi.

"Sonra bir daha haber alamadık"

Şahsın kardeşi Cemil Özmen ise, "Pazartesi günü sabah çocuğunu okula bırakmak için gidiyor. Daha sonra buraya gelerek aracını park ediyor. Daha sonra parkın içerisine giriyor. Sonra bir daha haber alamadık. Eşi ve üç çocuğu var. Onlar da merak içindeler. Kardeşimiz, canımız merak ediyoruz. Kendisinin bir sıkıntısı yoktu. Gaziydi. Eşi ile sıkıntı yaşamış bir sorunu olmayan kişiydi. Ne oldu bir bilgimiz yok" diye konuştu. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa