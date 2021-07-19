Antalya'da kayıp Ecrin'i arama çalışmaları sürüyor (4)
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Antalya'da kayıp Ecrin'i arama çalışmaları sürüyor (4)

Antalya'da kayıp Ecrin'i arama çalışmaları sürüyor (4)
Demirören Haber Ajansı / Alparslan Çınar - Haberler | Güncel

AİLESİ KAÇIRILDIĞINDAN ŞÜPHELENİYORAntalya'nın Serik ilçesinde, evinin önünde oyun oynarken kaybolan ve 24 saat geçmesine rağmen izine rastlanılmayan Ecrin Keskin'in (2) annesi Zübeyde Keskin, kızının bir an önce bulunmasını istediğini söyledi.

AİLESİ KAÇIRILDIĞINDAN ŞÜPHELENİYOR

Antalya'nın Serik ilçesinde, evinin önünde oyun oynarken kaybolan ve 24 saat geçmesine rağmen izine rastlanılmayan Ecrin Keskin'in (2) annesi Zübeyde Keskin, kızının bir an önce bulunmasını istediğini söyledi. Kızının hareketli çocuk olduğunu ancak babaannesi Fatma Keskin'in yanından ayrılma gibi huyu olmadığını belirten anne Keskin, "Günlerdir hastanedeyim. Kızımın kaybolduğunu söylediler. Eve geldim, kızımı arıyorum ama yok. Bulamadık. Kızımın kaçırıldığını düşünüyorum" dedi.

Ecrin'in kaybolduğu gün yanında durduğu babaannesi Fatma Keskin de gözü yaşlı arama çalışmalarını yakından takip ediyor. Ecrin'in kısa süreliğine dışarı çıktığını sonrasında haber alamadığını anlatan Keskin, "Bir anda başımızdan aşağı kaynar sular döküldü. Nereye gitti? Aradık ama bulamadık. Dedesi boğazına kadar suya daldı, derede aradı ama o da bulamadı. Aklıma tek bir şey geliyor. Kaçırıldığını düşünüyoruz" diye konuştu.

Öte yandan ekipler, akşam saatlerine kadar çevredeki 8 su kuyusunu tek tek inceledi. Ecrin'e ait bir ize kuyular ve çevresinde de rastlanılmadı. Arama çalışmaları devam ediyor.


Antalya'da kayıp Ecrin'i arama çalışmaları sürüyor (4)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alparslan Çınar

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