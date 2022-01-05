Antalya'da kaybolan 91 yaşındaki yaşlı adam bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da kaybolan 91 yaşındaki yaşlı adam bulundu

Antalya'da kaybolan 91 yaşındaki yaşlı adam bulundu
AA / Talip Demirci - Haberler | Güncel

Antalya'nın Kaş ilçesinde kaybolan 91 yaşındaki yaşlı adam, ekiplerce bulunarak hastaneye kaldırıldı.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde kaybolan 91 yaşındaki yaşlı adam, ekiplerce bulunarak hastaneye kaldırıldı.

İslamlar Mahallesi'nde ikamet eden Kemal Yıldırım'dan dün sabah saatlerinden itibaren haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaşlı adam, AFAD ve AKUT ekiplerinin bölgede yaptığı araştırma sonucu evinin yakınındaki ormanlık alanda bulundu.

Başından yaralandığı belirlenen Yıldırım, sağlık ekibince Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Antalya'daki deprem öncesinde Android telefonlara gönderilen bildirim gündem yarattı

Antalya'daki deprem öncesinde Android telefonlara gönderilen bildirim gündem yarattı

 Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem

Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem

 AFAD, Akdeniz'de Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında saat 06.21'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD, Akdeniz'de Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında saat 06.21'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AA / Talip Demirci - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title