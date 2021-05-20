Antalya'da kamyonun çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü
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Antalya'da kamyonun çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü

Antalya'da kamyonun çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü
Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Antalya'da kamyonun çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Antalya'da kamyonun çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Antalya Sebze Meyve Haline 07 DT 192 plakalı kamyonetiyle gelen Ercan Acar (37) aracını park ettikten sonra pazardaki işleriyle ilgilenmeye başladı.

Bu sırada kamyonette bulunan Mehmet Furkan Acar'a (4), babasının yanına gitmek için yolun karşısına geçmek istediği sırada İ.Ö.A'nın (47) kullandığı 07 AGF 690 plakalı kamyon çarptı.

Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenaze, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Çocuğun yakınları uzun süre gözyaşı döktü.

Antalya'da kamyonun çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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