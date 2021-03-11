Antalya'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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Antalya'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

11.03.2021 22:03 | Son Güncelleme: 11.03.2021 22:07
Antalya'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

G.C. (55) yönetimindeki 16 LCF 20 plakalı otomobil, Büyükköy-Naldöken yol ayrımında M.D'nin (19) kullandığı 15 SD 446 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada sürücüler ile kamyonetteki M.Ç. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastaneye kaldırılan yaralılardan G.C, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezen Gürbüz

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