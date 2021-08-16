Antalya'da inşaat alanında toprak kayması sonucu bir işçi yaralandı
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, bir inşaatta meydana gelen toprak kayması sonucu 1 işçi yaralandı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, bir inşaatta meydana gelen toprak kayması sonucu 1 işçi yaralandı.
Güzeloba Mahallesi'ndeki bir inşaatın temelinde biriken suyun tahliyesi sırasında toprak kayması meydana geldi.
İnşaattaki suyu tahliye etmeye çalışan Yılmaz Turan (39) kayan toprağın altında kaldı.
Çalışanların ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri ulaştı.
İtfaiye ekipleri, topraktan çıkardıkları yaralıyı sedyeye yerleştirerek vinç yardımıyla yukarıya çıkardı.
Yaralı ambulansla özel hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam