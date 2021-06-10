Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
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Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Anadolu Ajansı / Sezen Gürbüz - Haberler | Güncel

Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Mehmet Cudi Güvenç idaresindeki 07 AOT 126 plakalı otomobil ile İzzet Erdal yönetimindeki 06 DR 2017 plakalı otomobil, Korkuteli-Fethiye kara yolu Küçüklü mevkisinde çarpıştı.

Kazada, Gülümser Erdoğan olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan araç sürücüleri ile Meltem Akgül Erdal ve Almila Erdal kentteki hastanelere kaldırıldı.

Güvenç'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezen Gürbüz

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