Antalya'da hortum; sera yıkıldı, fideler zarar gördü
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Antalya'da hortum; sera yıkıldı, fideler zarar gördü

Antalya'da hortum; sera yıkıldı, fideler zarar gördü
Demirören Haber Ajansı / Adem DURMAZ - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde çıkan hortum sonucu bir üreticinin 2 bin 400 metrekarelik serası yıkıldı, dikili domates fideleri de zarar gördü.

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde çıkan hortum sonucu bir üreticinin 2 bin 400 metrekarelik serası yıkıldı, dikili domates fideleri de zarar gördü.

Sımandır Mahallesi'nde dün akşam şiddetli rüzgarın ardından hortum çıktı. Bölgede seracılık yapan Hüseyin Kartal'ın 2 bin 400 metrekarelik serasından geçen hortum, büyük hasara neden oldu. Hortumda seranın üzerindeki naylon uçarken, demir iskelet de dağıldı. Seraya 4 gün önce dikimi yapılan domates fideleri de zarar gördü.

Zararının büyük olduğunu söyleyen Hüseyin Kartal, sadece serasının parçalanmadığını içinde bulunan domates fidelerinin de zarar gördüğünü belirtti. 

Sımandır Mahalle Muhtarı Mustafa Demir de hortumun neden olduğu zararın karşılanması için ekiplerin inceleme yaptığını söyledi.


Antalya'da hortum; sera yıkıldı, fideler zarar gördü
Antalya'da hortum; sera yıkıldı, fideler zarar gördü
Antalya'da hortum; sera yıkıldı, fideler zarar gördü
Antalya'da hortum; sera yıkıldı, fideler zarar gördü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem DURMAZ

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