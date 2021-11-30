Antalya'da güneşli havada deniz keyfi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da güneşli havada deniz keyfi

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Laleli - Haberler | Güncel

METEOROLOJİ'nin 'turuncu kod' uyarısı verdiği Antalya'da güneşli hava etkili oldu.

KONYAALTI, ANTALYA (DHA) - METEOROLOJİ'nin 'turuncu kod' uyarısı verdiği Antalya'da güneşli hava etkili oldu. Konyaaltı sahili denize girenlerin yanı sıra, manzaranın tadını çıkaranlarla doldu.

Hava sıcaklığının 24 derece olduğu Antalya'da sahiller vatandaşlarla dolup taştı. Konyaaltı plajında dalgalara aldırış etmeyip denize girenlerin yanı sıra, manzarayı izlemek isteyenler sahili doldurdu. Anne ve babalar çocuklarıyla birlikte güzel havanın tadını çıkardı. Dalgaların oluşturduğu beyaz köpükler ise seyirlik manzara oluşturdu. Denize girip güneşlenenlerin yanı sıra yürüyüş yolları da dolup taştı.


Antalya'da güneşli havada deniz keyfi

Antalya'da güneşli havada deniz keyfi

Antalya'da güneşli havada deniz keyfi

Antalya'da güneşli havada deniz keyfi

Antalya'da güneşli havada deniz keyfi

Antalya'da güneşli havada deniz keyfi

Antalya'da güneşli havada deniz keyfi

Antalya'da güneşli havada deniz keyfi

Antalya'da güneşli havada deniz keyfi

Antalya'da güneşli havada deniz keyfi

Antalya'da güneşli havada deniz keyfi

Hayatı felç eden lodos ne zaman bitecek? Meteoroloji saat verip uyardı

Hayatı felç eden lodos ne zaman bitecek? Meteoroloji saat verip uyardı

 Meteoroloji'den 58 ile turuncu, 9 ile sarı kodlu uyarı! Fırtına çok sert geliyor

Meteoroloji'den 58 ile turuncu, 9 ile sarı kodlu uyarı! Fırtına çok sert geliyor

 İstanbul'da hayatı felç eden fırtına bu gece ve yarın da sürecek

İstanbul'da hayatı felç eden fırtına bu gece ve yarın da sürecek

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Laleli - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title