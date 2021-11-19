Antalya'da görme engellilerle doğa yürüyüşü yapıldı - Haberler
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Antalya'da görme engellilerle doğa yürüyüşü yapıldı

AA / Zehra Tekeci - Haberler | Güncel
Antalya'da görme engellilerle doğa yürüyüşü yapıldı

Antalya'da "Spora Gönül Ver" projesi" kapsamında "Betimlemeli Doğa Yürüyüşü" etkinliği düzenlendi.

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'da "Spora Gönül Ver" projesi" kapsamında "Betimlemeli Doğa Yürüyüşü" etkinliği düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle Antalya Görme Engelliler Spor Kulübü tarafından başlatılan proje kapsamında gerçekleşen etkinlikte, 18 gönüllü ve 16 görme engelli Alanya ilçesinde bulunan Sapadere Kanyonu ve Cüceler Mağarası'nı ziyaret etti.

Proje koordinatörü Hüseyin Demir öncülüğünde gönüllülerin engelli bireylere çevreyi tanıttığı etkinlikte, görme engelliler ve gönüllülerin kaynaşması, empati kurulması ve farkındalık yaratılması hedeflendi.

Etkinlikte gönüllülere Antalya Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği Başkanı Oğuz Özdemir ve Antalya Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Fevzi Ünver de eşlik etti.

Antalya'da görme engellilerle doğa yürüyüşü yapıldı

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AA / Zehra Tekeci - Son Dakika Haberleri

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