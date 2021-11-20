Antalya'da geri manevra yapan babanın kullandığı aracın çarptığı ikizlerinden biri öldü - Haberler
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Antalya'da geri manevra yapan babanın kullandığı aracın çarptığı ikizlerinden biri öldü

AA / Gülsem Adam - Haberler | Güncel
Antalya'da geri manevra yapan babanın kullandığı aracın çarptığı ikizlerinden biri öldü

Antalya'da serada çalışan babanın geri manevra sırasında aracıyla çarptığı ikizlerinden biri öldü, diğeri yaralandı.

ANTALYA (AA) - Antalya'da serada çalışan babanın geri manevra sırasında aracıyla çarptığı ikizlerinden biri öldü, diğeri yaralandı.

Muhammet Kaya, eşi ve ikiz çocukları Araf ve Aras Kaya (3) ile Aksu ilçesi Soğucaksu Mahallesi'ndeki seraya çalışmaya gitti.

Kaya, burada, plakası henüz öğrenilemeyen pikapla geri manevra yapmak isterken ikiz çocuklarına çarptı.

Durumu fark eden aile, yaralanan ikizleri Muratpaşa ilçesindeki özel hastaneye götürdü.

Burada yapılan müdahaleye rağmen çocuklardan Araf hayatını kaybetti, Aras ise tedavi altına alındı.

Kaya ailesinin, tüp bebek tedavisiyle çocuklarını dünyaya getirdiği öğrenildi.

Hastayla konuşularak yapılan 6 saatlik ameliyatta, 8 organı çıkarıldı

Hastayla konuşularak yapılan 6 saatlik ameliyatta, 8 organı çıkarıldı

AA / Gülsem Adam - Son Dakika Haberleri

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