Antalya'da Faytonlar Kaldırılacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı meclisinde, tartışmalara neden olan faytonlar görüşüldü. Faytonların kaldırılacağını söyleyen Başkan Menderes Türel, "Faytoncu kardeşlerimizi sosyal bir mağduriyete sokmadan konuyu çözeceğiz. İleride belediyemiz bünyesinde bir akülü fayton üretimi yapana kadar fayton uygulamasına son vereceğiz" dedi. Türel, Türkiye genelinde internet sitelerinde yayınlanmaya başlayan Sayıştay raporlarıyla ilgili olarak da "Sayıştay'ın sitesinden raporlar alınarak, nihai bir kararmış gibi sunuluyor. Sayıştay, en az 45 konuda sorgu yapar. 45 konu sorgu halinde büyükşehir belediye yetkililerine sorulur ve bunların cevapları da verilir. Sayıştay bir şey soruyor, biz de cevap veriyoruz." dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı devam meclisi, Başkan Menderes Türel'in katılımıyla yapıldı. 8 maddenin görüşüldüğü mecliste, parti grup sözcüleri önemli gün ve haftalarla ilgili konuşmalarını yaptı. Mecliste, gündem maddesinde yer alan, Muratpaşa ilçesi Balbey Kentsel Sit alanı ve çevresine ilişkin yenileme alanı tarihi doku konusunun üzerinde duruldu. CHP'li Meclis Üyesi Recep Tokgöz Balbey'de uygulanacak projenin tarihi dokuya uymayacağını söyledi.

"Gölge etmeyin başka lisan istemez"

Başkan Türel CHP'li meclis üyesi Tokgöz'e cevap vererek, "Balbey Projesi'nin 4 yıldır üzerinde çalışıyoruz. Türkiye'de bu işi en iyi yapan kişi Prof. Dr. Zekai Görgülü ile birlikte yürütüyoruz. Siz neyi öne sürerek dokuya uymuyor diyorsunuz. Biz Balbey'i, dokusuna ve asılına uygun yapacağız. Balbey'e 30 yıldır bir çivi çakılmıyor. Biz de şimdi çivi çakacağız. Gölge etmeyin başka lisan istemez" dedi.

Aynı zamanda meclis gündeminde, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan faytonlarda ele alındı. CHP'li meclis üyesi Tokgöz faytonların kaldırılmasını ve bununla ilgili imza toplayacaklarını kaydetti.

"Antalya fayton uygulamasına son vereceğiz"

Bunun üzerine Türel faytonların kaldırılması için çalışmalar yaptıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Turizm çeşitliliğine katkı sağlayan faytonlarımızın sosyal bir yaraya zarar vermeyecek bir şekilde düzenlemeye gidecek şekilde 1 yıldır çalışıyorum. 17 fayton ve bunları çalıştıran gariban kardeşlerimiz var. Atlar olmadan bir araç değişikliğine gidelim ve bu kardeşlerimizi çalıştıralım diye düşündük. Türkiye'de akülü faytonları yapan tek bir firma var. Fakat fiyatı araba fiyatından 2 kat pahalı. Faytoncu kardeşlerimizi sosyal bir mağduriyete sokmadan çözeceğiz. İleride belediyemiz bünyesinde bir akülü fayton üretimi yapana kadar bu faytonların Antalya fayton uygulamasına son vereceğiz"

Öte yandan CHP Grup Sözcüsü Cansel Çevikol Tuncer, "Sayıştay'ın geçen ay bütün belediyelerle ilgili raporlarını belediyelere gönderdi. Hatta resmi sitesinden de ilan etti. Tunceli'deki kayyum heyetinin yönetiminde olan bir belediyenin taşınmasının aynı şekilde İlim Yayma Cemiyeti'ne tahsisi hususunu kanuna aykırı olduğunu ifade ederek, belediyeye bunu bildirdi. Tahsise konu edildiği iddia edilen 75. Maddesi uyarınca belediyenin bir tahsis yapabilmesi için, tahsis yapılması gerektiği kurumun bir kamu kuruluşu olması lazım. Vakfa yararlı bir dernek ya da kamu yararına çalışan bir dernek olması yasa maddesi kapsamına girmiyor. Sayıştay dedi ki; İlim Yayma Cemiyeti kamu kurum ve kuruluşu olmadığı için belediye tarafından tahsis yapılamaz. Kanuna aykırı olan gerçekleştirilen taşınmaz tahsisin iptali gerekir" iddiasında bulundu.

"Sayıştay'ın sitesinden nihai olmayan raporları alınıp yayınlanıyor"

İddiaya cevap veren Menderes Türel ise bazı basın mensuplarının Sayıştay'ın sitesindeki raporların 'nihai' bir karar gibi sunduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Sayıştay'ın sitesinden raporları alınarak, nihai bir kararmış gibi sunuluyor. Sayıştay, en az 45 konuda sorgu yapar. 45 konu sorgu halinde büyükşehir belediye yetkililerine sorulur ve bunların cevapları da verilir. Sayıştay bir şey soruyor, biz de cevap veriyoruz. Tunceli'de ki konunun ne olduğunu bilmiyorum. Sorguda gündeme gelen mevzular sonuçmuş gibi basında yer almaya başladı. Bunu bütün belediyeler için yapıyorlar. Bu, kamuoyunda yanlış bir algı oluşturuyor. Bize sorulmuş bir sürü soru var. Hepsinin cevaplarını vermişiz. Bize gelen nihai raporda, Sayıştay bu kadar soruyu sorduktan sonra 3 konuyu ciddiye almış. Bunları devasa bir usulsüzlük gibi yansıtmak bana göre hiç yakışık bir durum değil. O sorguları bizim yaptığımız usulsüzlük gibi Sayıştay'ın sitesinden almak ve yansıtmak doğru değil"

Büyükşehir Belediye Meclisi, 19 Kasım saat 14.00'da bütçe görüşülmesi için toplanacak. - ANTALYA