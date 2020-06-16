Antalya'da falezlerde kimliği belirsiz ceset
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Antalya'da falezlerde kimliği belirsiz ceset

Antalya'da falezlerde kimliği belirsiz ceset Üzerinden boş cüzdanı çıkan cesetin kimliği belirlenemedi Antalya'da falezlik alandaki deniz yüzeyinde bir erkek cesedi bulundu.

16.06.2020 18:32 | Son Güncelleme: 16.06.2020 18:38

Antalya'da falezlerde kimliği belirsiz ceset

Üzerinden boş cüzdanı çıkan cesetin kimliği belirlenemedi

ANTALYA - Antalya'da falezlik alandaki deniz yüzeyinde bir erkek cesedi bulundu. Polis cüzdandaki kartvizitler üzerinden çalışma yapsa da cesedin kimliğine ulaşamadı.

Edinilen bilgiye göre olay saat 16.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi altındaki falezlerde meydana geldi. Falezlerin denize birleştiği kayalık noktada bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye deniz polisi ekipleri sevk edildi. 2 bot olarak bölgeye gelen deniz polisi, kayalık alandaki cesede ulaştı. Torbaya alınan ceset dalgıç polisler tarafından bota alınıp, Kaleiçi Yat Limanı'na çıkarıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü

Cinayet Büro Amirliği ekipleri ceset üzerinde yaptıkları incelemede kimlik bilgisine ulaşılamadı. Polis boş cüzdan içindeki kartvizitten yola çıkarak yaptığı telefon görüşmelerinde de bir sonuca ulaşılamadı. Üzerinde darp ve kesici alet izine rastlanmayan 40-45 yaşlarındaki ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Antalya'da falezlerde kimliği belirsiz ceset

Kaynak: İHA

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