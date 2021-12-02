Son dakika haber... Antalya'da eski eş dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler
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Son dakika haber... Antalya'da eski eş dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Antalya'da eski eş dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı Eski eşini ziyarete gelen adam, eşine ve kayınbiraderlerine kurşun yağdırdı 2 çocuk annesi kadın olay yerinde hayatını kaybederken, 2 erkek kardeşi yaralandı Kızını kaybeden anne fenalık geçirdi: "Yandım ben, ciğerlerimi yaktı.

DÖŞEMEALTI, ANTALYA (İHA) - Antalya'da eski eş dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

Eski eşini ziyarete gelen adam, eşine ve kayınbiraderlerine kurşun yağdırdı

2 çocuk annesi kadın olay yerinde hayatını kaybederken, 2 erkek kardeşi yaralandı

Kızını kaybeden anne fenalık geçirdi: "Yandım ben, ciğerlerimi yaktı. O delikten çıkmasın, çıkarmasınlar"

ANTALYA - Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde ayrıldığı eşini ziyarete gelen bir kişi, yaşanan tartışmanın ardından eşini ve 2 kayınbiraderine kurşun yağdırdı. 2 çocuk annesi kadın olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan 2 erkek kardeşi hastaneye kaldırıldı. Zanlı ise olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Döşemealtı İlçesine bağlı Çıplaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; eski eşinin yaşadığı eve gelen eski koca Mehmet A. ile Hayriye Alkutay arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet A., yanında getirdiği tabanca ile eski eşine ve 2 kayınbiraderine kurşun yağdırdı. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayda 2 çocuk annesi Hayriye Alkutay olay yerinde hayatını kaybederken, erkek kardeşleri Murat Alkutay ile Ahmet Emre Alkutay ise yaralandı.

Suç aleti ile birlikte yakalandı

M.A. ise suç aleti silahıyla birlikte polis tarafından yakalandı. Mehmet A.'nın bir konut sitesinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi. Polis ve olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde uzun süre delil çalışması yaptı. Talihsiz kadının cenazesi savcı ve olay yeri ekiplerinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Annenin feryatları yürekleri dağladı

Olay sonrasında komşuları tarafından dışarı çıkarılan genç kızın annesi Keziban Alkutay ise güçlükle ayakta durdu. Annenin, "Yandım ben. Ciğerlerimi yaktı. O delikten çıkmasın. Çıkarmasınlar" sözleri yürekleri dağladı.

Son dakika haber... Antalya'da eski eş dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haber... Antalya'da eski eş dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haber... Antalya'da eski eş dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haber... Antalya'da eski eş dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haber... Antalya'da eski eş dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haber... Antalya'da eski eş dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haber... Antalya'da eski eş dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haber... Antalya'da eski eş dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haber... Antalya'da eski eş dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haber... Antalya'da eski eş dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haber... Antalya'da eski eş dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haber... Antalya'da eski eş dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haber... Antalya'da eski eş dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

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İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Gün - Son Dakika Haberleri

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