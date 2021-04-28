Antalya'da eczanede çıkan yangın hasara yol açtı
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Antalya'da eczanede çıkan yangın hasara yol açtı

Antalya'da eczanede çıkan yangın hasara yol açtı
Anadolu Ajansı / Yunus Uğur - Haberler | Güncel

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir eczanede çıkan yangın söndürüldü.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir eczanede çıkan yangın söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi Hastane Caddesi'ndeki eczaneden duman yükseldiğini fark edenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık bir saatlik çalışma sonrası yangın söndürüldü.

İş yerinde hasara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Uğur

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