Düğün konvoyunda havaya ateş eden magandalar, trafikte terör estirdi
13.10.2020 14:48 | Son Güncelleme: 13.10.2020 15:24
Antalya'da bir düğün konvoyunda meşaleler yakılıp tabancalarla havaya ateş edildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, konvoydaki bir kişinin ''Serkan ben sıkacağım'', konvoyu görüntüleyen bir vatandaşın da ''korona halay çekiyor'' sözleri dikkat çekti.
Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Varsak Mahallesi'ndeki bir düğün konvoyunda meşaleler eşliğinde tabancalar havaya ateşlendi. Gelin arabasının da bulunduğu konvoy trafiğin olduğu kavşakta durdu.
MEŞALE YAKIP, HAVAYA ATEŞ ETTİLER
Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, konvoydaki kalabalığın araçlarından inerek meşale yakmaya başladığı ve bazı kişilerin tabancalarıyla havaya ateş ettiği görüldü. Bu sırada konvoydaki gençlerden birinin ''Serkan ben sıkacağım'', konvoyu görüntüleyen bir vatandaşın da ''korona halay çekiyor'' sözleri görüntülere yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı