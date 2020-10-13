Düğün konvoyunda havaya ateş eden magandalar, trafikte terör estirdi

Antalya'da bir düğün konvoyunda meşaleler yakılıp tabancalarla havaya ateş edildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, konvoydaki bir kişinin ''Serkan ben sıkacağım'', konvoyu görüntüleyen bir vatandaşın da ''korona halay çekiyor'' sözleri dikkat çekti.