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Antalya'da dere taştı, biber serası sular içinde kaldı

Antalya'da dere taştı, biber serası sular içinde kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da dere taştı, biber serası sular içinde kaldıANTALYA Antalya'nın Kumluca İlçesi'nde etkili olan sağanak yağmurda 10 dönüm biber serası sular içerisinde kaldı.

KUMLUCA, ANTALYA (İHA) - Antalya'da dere taştı, biber serası sular içinde kaldı

ANTALYA Antalya'nın Kumluca İlçesi'nde etkili olan sağanak yağmurda 10 dönüm biber serası sular içerisinde kaldı. Öte yandan kırmızı kod verilerek uyarılan ilçede 2 bin dönüm örtü altı tarım alanının zarar gördüğü öğrenildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından aşırı yağış ve fırtına nedeniyle kırmızı kodlu uyarı yapılan Kumluca İlçesi'nde dün sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağmur gece boyunca devam etti. Yağmur dolayısı ile vatandaşlar zor anlar yaşadı. Şiddetli yağmurda ilçede bulunan 2 bin dönüm örtü altı tarım alanı zarar gördüğü öğrenildi. İncekum Mahallesinde ise derelerin taşması sonucu 10 dönüm biber serası sular içerisinde kaldı. Suların girdiği serada biberlerin adeta çamura döndüğü görüldü.

Mahalle sakini Muhammet Bircan, "Dere yatakları şişti. İki büz yarım büz oldu. Su köprü üzerinden taştı. Yağmur gece şiddetini arttırdı. Dereler doldu. Gece seraya su girmeye başladı" dedi.

Antalya'da dere taştı, biber serası sular içinde kaldı

Antalya'da dere taştı, biber serası sular içinde kaldı

Antalya'da dere taştı, biber serası sular içinde kaldı

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