Antalya'da denizin altından çıkan çöpler, 'denizkızı'nı kızdırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalya'da denizin altından çıkan çöpler, 'denizkızı'nı kızdırdı

Antalya'da denizin altından çıkan çöpler, 'denizkızı'nı kızdırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da Dünya Çevre Günü ve Marmara Denizi'ndeki müsilaj tehlikesine dikkat çekmek için gerçekleştirilen sualtı dalışında, sualtı modeli ve dalış hocaları, karşılaştıkları manzara karşısında adeta şoka uğradı.

Antalya'da Dünya Çevre Günü ve Marmara Denizi'ndeki müsilaj tehlikesine dikkat çekmek için gerçekleştirilen sualtı dalışında, sualtı modeli ve dalış hocaları, karşılaştıkları manzara karşısında adeta şoka uğradı. Alkol kutuları, şişe ve plastik atıkların bulunduğu birçok çöple karşılaşan denizkızı kostümlü sualtı modeli Melike Selçuk, üzüntüsünü ve kızgınlığını gizleyemedi.

5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Marmara Denizi'ndeki müsilaj tehlikesine dikkat çekmek için Kemer'de sualtı dalışı gerçekleştirildi. Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Derneği'nin (KETOB) desteğiyle gerçekleşen temizlik etkinliğine, dalış eğitmeni Adnan Büyük, su altı modeli Melike Selçuk, serbest dalgıçlar Efe Büyük, Ali Efe Uras, Tuğba Arslan, Babak Mustang, Hakan Baykuş, Hakan Erdön ve Zehra Simge katıldı. Dalışta çoğunluğu alkol kutuları, şişe ve plastik atıkların bulunduğu birçok çöple karşılaşıldı. Özellikle denizkızı kostümüyle dalış yapan sualtı modeli Melike Selçuk, gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Çöpler, dalgıçlar tarafından dışarıya çıkartılırken, sualtı kamerasına yansıyan fotoğraf kareleri de dikkat çekti.

"DENİZKIZI ÇOK KIZDI"

Amaçlarının Dünya Çevre Günü ve Marmara Denizi'ndeki müsilaj tehlikesine dikkat çekmek olduğunu belirten dalış eğitmeni Adnan Büyük, "Denizkızı Melike Selçuk suyun altında çöpleri görünce çok üzüldü ve kızdı. Ama bunun yanında genç dalıcılar 9 yaşındaki oğlum Efe ve 11 yaşındaki arkadaşı Efe Uras'ın suyun altında çöp toplaması, gelecek için umutlandırdı. Eski çöp ve yeni çöp fotoğrafında ise serbest dalıcı Hakan Baykuş eski çöp amphora kırığını suyun altında bıraktı. Yeni çöpleri ise topladık" diye konuştu.

(Suat Metin/İHA)

Antalya'da denizin altından çıkan çöpler, 'denizkızı'nı kızdırdı
Antalya'da denizin altından çıkan çöpler, 'denizkızı'nı kızdırdı
Antalya'da denizin altından çıkan çöpler, 'denizkızı'nı kızdırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Marmara Denizi'ni etkisi altına deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Tek hücreli canlı tespit edildi
Marmara Denizi'ni etkisi altına deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Tek hücreli canlı tespit edildi
Son dakika... Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 'Marmara Denizi Eylem Planı'nın uygulanmasına ilişkin genelge yayımladı
Son dakika... Çevre ve Şehircilik Bakanlığı "Marmara Denizi Eylem Planı"nın uygulanmasına ilişkin genelge yayımladı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, müsilaj sorununun giderilmesi amacıyla Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 ilin valilik ve belediyelerine 'Türkiye'nin en...
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, müsilaj sorununun giderilmesi amacıyla Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 ilin valilik ve belediyelerine "Türkiye'nin en...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Muharrem İnce Meral Akşener Memduh Büyükkılıç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cem Yılmaz Seda Sayan Mahsun Kırmızıgül
Spor Merih Demiral Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Antalya'da denizin altından çıkan çöpler, 'denizkızı'nı kızdırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 18:54:56. #1.16#

title