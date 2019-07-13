Antalya'da denize giren kişi boğuldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde denize giren kişi boğuldu.

Konaklı Mahallesi plajında serinlemek için denize giren Ahmet Sezer (54), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden plajdakiler, Sezer'i sudan çıkardı.

112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Sezer, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Sezer'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Kaynak: AA