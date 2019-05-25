Antalya'da denize giren Alman turist boğuldu
Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan Alman turist, denizde boğuldu.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan Alman turist, denizde boğuldu.
Çolaklı Mahallesi'ndeki bir otelde tatil yapan 67 yaşındaki Klaus Volker Hackenberger, konakladığı tesisin sahilinde denize girdi.
Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Hackenberger, otel görevlileri ve çevredekilerin yardımıyla kıyıya çıkarıldı.
Özel bir hastaneye kaldırılan turist, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hackenberger'in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: AA
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