Denizde yardım isteyen kişiyi polis kurtardı

Antalya'da denizde yardım isteyen kişi polis tarafından kurtarıldı.

Antalya'da denizde yardım isteyen kişi polis tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Yavuz Özcan Parkı'nda denizde bir kişinin yardım istediğini duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbarın ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü ekipleri, ismini açıklamak istemeyen kişiyi bota alarak Antalya Yat Limanı'na getirdi. Limanda polis ekiplerinden alınan kişi ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan kişinin müdahale sırasında sağlık görevlilerine sürekli "Ne olur kesmeyin abla" demesi dikkati çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çiftçi