Antalya'da denizde yardım isteyen kişi, insansız can kurtaran aracıyla kurtarıldı - Haberler
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Antalya'da denizde yardım isteyen kişi, insansız can kurtaran aracıyla kurtarıldı

AA / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel
Antalya'da denizde yardım isteyen kişi, insansız can kurtaran aracıyla kurtarıldı

Fırtınanın etkili olduğu Antalya'da denize giren kişi, kıyıya çıkamayınca Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri ve insansız can kurtaran aracının yardımı ile kurtarıldı.

KONYAALTI, ANTALYA (AA) - Fırtınanın etkili olduğu Antalya'da denize giren kişi, kıyıya çıkamayınca Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri ve insansız can kurtaran aracının yardımı ile kurtarıldı.

Konyaaltı Plajı'ndan denize giren Mustafa Zeren (35), fırtına nedeniyle kıyıya çıkamayınca sahildekilerden yardım istedi.

Vatandaşların ihbarı ile plaja Sahil Güvenlik Komutanlığı Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma 8 (DEGAK-8) timleri geldi.

Zeren, DEGAK-8 timleri ve insansız can kurtaran aracının yardımı ile kıyıya çıkartıldı.

Plaja gelen 112 Acil Servis ekiplerince kontrol amaçlı hastaneye götürülen Zeren'in kurtarılma anları ekipler tarafından görüntülendi.

AA / Süleyman Elçin - Son Dakika Haberleri

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