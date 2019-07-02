Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

Düden Şelalesi'nin açıklarında denizde hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu gören balıkçılar, durumu deniz polisi ekiplerine bildirdi.

Kaleiçi Yat Limanı'ndan kıyıya çıkarılan erkek cesedinin, üzerinden kimlik çıkmadı.

Vücudunda darp ya da kesi izi bulunmayan kişinin cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: AA