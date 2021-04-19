Antalya'da denetim ve uyarılara rağmen korkutan yoğunluk

Antalya'da 3-9 Nisan tarihleri arasında 270,96 olan 100 bin kişide PCR testi pozitif çıkan vaka sayısı 10-16 Nisan arasında 301,65'e yükseldi.

Antalya'da 3-9 Nisan tarihleri arasında 270,96 olan 100 bin kişide PCR testi pozitif çıkan vaka sayısı 10-16 Nisan arasında 301,65'e yükseldi. Antalya, bu rakam ile iller sıralamasında 9'uncu sırada yer alırken tabloya rağmen sokaktaki kalabalıklar tehlike sinyalleri veriyor. Tüm önlem ve denetimlere rağmen dışarıda olmayı tercih eden vatandaşların bazılarının mazeretleri ise pes dedirtiyor.

Antalya'nın en kalabalık yerlerinden olan Kazım Özalp Caddesi'nde bir bankta oturan ve koronaya rağmen her gün dışarı çıkacağını söyleyen vatandaş, "Ben koronanın içinden çıkıp giderim. Koronalı bir kişi varsa yanına otururum, sohbette ederim" demesi şaşkınlığa sebep oldu.

"İkindi namazından sonra eve gideceğim ama yarında yine çıkacağım"

Koronaya rağmen her gün dışarı çıkacağını söyleyen 55 yaşındaki Mustafa Varıcılar, "Sıkılıyorum evde oturmaktan, çok sıkılıyorum. Dışarıda ölmezsem evin içinde öleceğim. Onun için dışarı çıkıyorum ve rahatlıyorum. Ortama bakıyorum kimisi maskesiz, kimisi maskeli. Korona bir mikrop. Korkuyorum tabi ki. Ben tedbirimi alıyorum, maskemi takıyorum. Korona var, yok değil. Ölürsem ölürüm diyorum. Kısıtlamanın başlama saatine kadar dışardayım ikindi namazından sonra eve gideceğim ama yarın da yine çıkacağım. Virüs var ama ben tedbirimi alıyorum. Sıkılıyor insan evde" diye konuştu.

"Geziyorum ne yapayım"

Kısıtlaması olmasına rağmen dışarıda gezen 68 yaşındaki Ahmet Akpınar, "Kısıtlamalar için geç bile kalındı. Toptan bir kapatma olacaktı. Olsaydı eğer bu kadar virüs yayılmazdı. 20 ile 65 yaş arası akşama kadar çarşılarda geziyor, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü belirli saatlerde dışarıda. Bu da çok yanlış. İşi olmayan çarşıya çıkıyor. Ben 68 yaşındayım. Geziyorum ne yapayım. Ben aşımı oldum korkmuyorum. 10.00-13.00 arası dışarı çıkabiliyorum. Saat şuan 16.00 ama ne yapayım" şeklinde konuştu.

"Korona gitmeyecek, maskeler de süsümüz olacak"

Fransa'dan Antalya'ya gelen Nurettin Bıyıkoğlu, "Turistlere serbest, 65 yaş üzerine yasak, 18 yaş altına yasak. Onlar mı getiriyor bu koronayı? Mesela ben turistim. Bana serbest. Turistlerde hastalık yok mu şimdi? Bu haksızlık. Fransa'dan geliyorum ama şikayetçiyim turistlere serbest olmasından. Ben karşıyım. Korona gitmeyecek, maskelerde süsümüz olacak" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı