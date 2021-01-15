Antalya'da çocukların torpil şakası esnafı korkuttu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Antalya'da çocukların torpil şakası esnafı korkuttu

15.01.2021 16:49 | Son Güncelleme: 15.01.2021 16:53
Antalya'da çocukların torpil şakası esnafı korkuttu

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde arkadaşlarıyla yolda yürüyen çocuk, elindeki torpili ateşleyip elektronik eşya tamircisi olan dükkanın içine attı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde arkadaşlarıyla yolda yürüyen çocuk, elindeki torpili ateşleyip elektronik eşya tamircisi olan dükkanın içine attı. Torpil gürültüyle patlarken, iş yeri çalışanları büyük panik yaşadı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

?Manavgat'ın Yukarı Pazarcı Mahallesi'nde sokakta yürüyen 3 çocuktan biri, elektronik eşya tamiri yapılan dükkanın önünde durup içeriyi kolaçan etti. Bir süre sonra da elindeki torpili yakıp içeri atan çocuk koşarak uzaklaştı. Torpil patlayınca iş yerinde çalışanlar büyük korku ve panik yaşadı. Şaşkınlıklarını üzerinden atmaya çalışan çalışanlar, iş yerinin önüne çıkıp ne olduğunu anlamaya çalıştı. Bir süre sonra güvenlik kamerası görüntülerini izleyen çalışanlar, küçük çocuğun içeriye torpil attığını gördü. İş yerinde teknik personel olarak çalışan Murat Topal, "Dükkanın müşteri kabul bölümünden duman ve ses geliyordu, bir anda patlama olunca korktuk ve ortalığı duman kapladı, kendimizi dışarı zor attık" dedi. Topal, iş yerindeki yanıcı maddeler yüzünden büyük tehlike atlattıklarını da vurguladı.


Antalya'da çocukların torpil şakası esnafı korkuttu
Antalya'da çocukların torpil şakası esnafı korkuttu
Antalya'da çocukların torpil şakası esnafı korkuttu
Antalya'da çocukların torpil şakası esnafı korkuttu
Antalya'da çocukların torpil şakası esnafı korkuttu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KARÇA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Hande Erçel Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Mesut Özil Fatih Terim Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kar Altın Twitter Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalya'da çocukların torpil şakası esnafı korkuttu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 17:05:32. #1.14#
title