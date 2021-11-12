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Son dakika haber | Çıkan yangın 2 iş yerinde hasara yol açtı

AA / Servet Tümer - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Antalya'nın Serik ilçesinde iş yerlerinde çıkan yangın söndürüldü.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde iş yerlerinde çıkan yangın söndürüldü.

Boğazkent Mahallesi Akdeniz Caddesi'ndeki bir çarşıda bulunan Batur Alp Sıracı'ya ait butik işletmede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede iş yerinin bitişiğindeki Memet Mızrak'ın çanta dükkanına sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 1,5 saatte söndürülen yangında, iş yerleri kullanılamaz hale geldi.

Son dakika haber | Çıkan yangın 2 iş yerinde hasara yol açtı

Son dakika haber | Çıkan yangın 2 iş yerinde hasara yol açtı

Son dakika haber | Çıkan yangın 2 iş yerinde hasara yol açtı

Son dakika haber | Çıkan yangın 2 iş yerinde hasara yol açtı

Son dakika haber | Çıkan yangın 2 iş yerinde hasara yol açtı

Son dakika haber | Çıkan yangın 2 iş yerinde hasara yol açtı

Son dakika haber | Çıkan yangın 2 iş yerinde hasara yol açtı

Son dakika haber | Çıkan yangın 2 iş yerinde hasara yol açtı

AA / Servet Tümer - Son Dakika Haberleri
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