Antalya'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Antalya'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı
AA / Mehmet Çakmak - Haberler | Güncel

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

KUMLUCA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Mavikent Mahallesi'nde Kemal Ç. ile R.T. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında Kemal Ç, av tüfeğiyle vuruldu.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kumluca Devlet Hastanesine kaldırılan Kemal Ç, hayati tehlikesi bulunduğundan Akdeniz Üniversitesi Hastanesine nakledildi.

Şüpheli R.T, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

14 yaşındaki kız çocuğunu husumetlileri kaçırdı iddiası! 'Kızınız bizim elimizde' diye mesaj göndermişler

14 yaşındaki kız çocuğunu husumetlileri kaçırdı iddiası! "Kızınız bizim elimizde" diye mesaj göndermişler

 Antalya'da boğularak öldürülen kadının cesedi sandıkta bulundu

Antalya'da boğularak öldürülen kadının cesedi sandıkta bulundu

 Antalya'daki deprem öncesinde Android telefonlara gönderilen bildirim gündem yarattı

Antalya'daki deprem öncesinde Android telefonlara gönderilen bildirim gündem yarattı

AA / Mehmet Çakmak - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title