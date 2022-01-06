Antalya'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı
AA / Mehmet Çakmak - Haberler | Güncel
Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.
KUMLUCA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.
Mavikent Mahallesi'nde Kemal Ç. ile R.T. arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olay sırasında Kemal Ç, av tüfeğiyle vuruldu.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kumluca Devlet Hastanesine kaldırılan Kemal Ç, hayati tehlikesi bulunduğundan Akdeniz Üniversitesi Hastanesine nakledildi.
Şüpheli R.T, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
AA / Mehmet Çakmak - Son Dakika Haberleri
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