Antalya'da bir üretici üzerinde 10 litrelik depo bulunan droneyi zirai ilaçlamada kullanıyor
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Antalya'da bir üretici üzerinde 10 litrelik depo bulunan droneyi zirai ilaçlamada kullanıyor

03.02.2021 11:09 | Son Güncelleme: 03.02.2021 11:13
Antalya'da bir üretici üzerinde 10 litrelik depo bulunan droneyi zirai ilaçlamada kullanıyor

Antalya'nın Serik ilçesinde bir üretici, üzerinde 10 litrelik depo bulunan drone ile zirai mücadele çalışmaları kapsamında ilaçlama yapıyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde bir üretici, üzerinde 10 litrelik depo bulunan drone ile zirai mücadele çalışmaları kapsamında ilaçlama yapıyor.

Kentte üreticilik yapan Mustafa Çimen, geniş arazilerde özellikle çamurda ilaçlama çalışması zor olunca altı ay önce drone satın aldı.

Üzerinde 10 litrelik deposu bulunan droneyi nasıl kullanacağını öğrenen Çimen, bir kalkışta 10 litrelik depoyla 16 dekarlık arazideki alanda ilaçlama yapabiliyor.

Çimen, gazetecilere, drone ile ilaçlama yaparak zamandan ve ilaçtan tasarruf sağladığını söyledi.

Tarımda hava yoluyla ilaçlama hizmeti verdiklerini aktaran Çimen, "Drone bir kalkışta 16 dekar alanı ilaçlamaktadır. 16 dekar alanı 6-7 dakikada tamamlıyor. Drone ile ilaçlanan yerlerde üreticiye yüzde 45 civarında verimlilik sağlıyor. Drone ilaçlama sırasında ilacı bittiğinde bulunduğu alanı belirliyor ve geri dönerek, kaldığı yerden devam ediyor." diye konuştu.

Tarımla teknolojiyi birleştirmek istediklerini vurgulayan Çimen, yenilikleri takip ederek, bunu üretim için kullandıklarını dile getirdi.

Belek bölgesinde çiftçilik yapan Süleyman Mecek ise eskiden ilaçlama işlemlerinin günlerce sürdüğünü, teknoloji sayesinde artık birkaç saat içinde yapılabildiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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