Antalya'da bir haftadır kendisinden haber alınamayan sağlık çalışanını arama çalışmaları sürüyor
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Antalya'da bir haftadır kendisinden haber alınamayan sağlık çalışanını arama çalışmaları sürüyor

Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel
Antalya'da bir haftadır kendisinden haber alınamayan sağlık çalışanını arama çalışmaları sürüyor

Antalya'da kendisinden bir haftadır haber alınamayan sağlık çalışanı için başlatılan arama çalışmaları sürdürülüyor.

Antalya'da kendisinden bir haftadır haber alınamayan sağlık çalışanı için başlatılan arama çalışmaları sürdürülüyor.

Lara bölgesinde bir sağlık kuruluşunda hemşire olarak çalışan ve bir hafta önce ayrıldığı evine dönmeyen Ahmet Uğur'un (29) ailesi, durumu yetkililere bildirdi.

Yapılan incelemede Uğur'un taksiyle Döşemealtı ilçesindeki Güveruçurumu bölgesine gittiğini tespit eden ekipler, bölgede çalışma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü, AFAD ve UMKE ekiplerince kanyonun içinde ve çevresinde yapılan çalışmada henüz bir ize rastlanmadı.

AFAD ekipleri, kanyonun çevresindeki ormanlık alanda çalışmalarını sürdürüyor.

Uğur'un yakınları da çalışmaları yakından takip ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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