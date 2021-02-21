Antalya'da bir evin bahçesinde kafatası bulundu
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Antalya'da bir evin bahçesinde kafatası bulundu

21.02.2021 21:21 | Son Güncelleme: 21.02.2021 21:24
Antalya'da bir evin bahçesinde kafatası bulundu

Antalya'da bir evin bahçesinde kafatası bulunmasıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Antalya'da bir evin bahçesinde kafatası bulunmasıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2225 Sokak'taki evinin yanındaki bahçede temizlik yapan Bayram Özkan, kafatasıyla karşılaşınca polise haber verdi.

İhbar üzerine söz konusu adrese gelen ekipler, bahçede inceleme yaptı.

Yakındaki mezarlıktan sel sularıyla ya da yaban hayvanları tarafından bahçeye taşınmış olabileceği ihtimali üzerinde durulan kafatası, incelenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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