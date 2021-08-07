ANTALYA'DA BEKLENEN YAĞIŞ BAŞLADI
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ANTALYA'DA BEKLENEN YAĞIŞ BAŞLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ORMAN yangınlarıyla günlerdir mücadele edilen Antalya'da, kent merkezinde sağanak etkili oldu.

ORMAN yangınlarıyla günlerdir mücadele edilen Antalya'da, kent merkezinde sağanak etkili oldu. Şiddetli yağışların, öğleden sonra Manavgat, Akseki, İbradı ve Gündoğmuş ilçelerinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Antalya'da kent merkezinin bazı bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. İşe giderken yağışa hazırlıksız yakalananlar, otobüs duraklarına sığındı. Meteoroloji'nin uyarısını dikkate alıp, dışarı hazırlıklı çıkanlar da yollarda şemsiyeleriyle yürüdü. Antalyalılar, orman yangınlarıyla mücadele edilen bölgede yağmura sevindiklerini söyledi.

Meteoroloji'nin tahminine göre sağanak, il merkezinde aralıklarla etkili olacak. Yağış, öğleden sonra Manavgat, Akseki, İbradı ve Gündoğmuş ilçelerinde; akşam saatlerinde ise Alanya'da etkisini sürdürecek.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

ANTALYA'DA BEKLENEN YAĞIŞ BAŞLADI
ANTALYA'DA BEKLENEN YAĞIŞ BAŞLADI
ANTALYA'DA BEKLENEN YAĞIŞ BAŞLADI
ANTALYA'DA BEKLENEN YAĞIŞ BAŞLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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