Antalya'da bardan içki çalan şüpheli tutuklandı
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Antalya'da bardan içki çalan şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bardan 75 şişe içki çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan iki şüphelinden biri tutuklandı.

24.02.2020 14:12 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:12
Antalya'da bardan içki çalan şüpheli tutuklandı

'nın ilçesinde bardan 75 şişe içki çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan iki şüphelinden biri tutuklandı.

Antik Side mevkisindeki barın kapısını kırarak 75 şişe içki çalan R.İ. ve T.B, devriye gezen İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince suçüstü yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan R.İ. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, T.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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