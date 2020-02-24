Antalya'da bardan içki çalan şüpheli tutuklandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bardan 75 şişe içki çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan iki şüphelinden biri tutuklandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bardan 75 şişe içki çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan iki şüphelinden biri tutuklandı.
Side Mahallesi Antik Side mevkisindeki barın kapısını kırarak 75 şişe içki çalan R.İ. ve T.B, devriye gezen İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince suçüstü yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan R.İ. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, T.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.