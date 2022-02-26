Son dakika haberi... Antalya'da banka güvenlik görevlisi evinde ölü bulundu
AA, Sinan Özmüş - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika habere göre Antalya'da banka güvenlik görevlisi evinde ölü bulundu.
KONYAALTI, ANTALYA (AA) - Antalya'da banka güvenlik görevlisi evinde ölü bulundu.
Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi 816 sokakta bulunan 4 katlı binanın teras katında tek başına yaşayan banka güvenlik görevlisi Yasin Çakmak (46) bir anda fenalaştı.
Çakmak'ın yanında bulunan kız arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.
İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri Çakmak'ın hayatını kaybettiği belirledi.
Çakmak'ın cenazesi, olay yeri ekiplerinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kız arkadaşı ise ifadesi alınmak üzerine polis merkezine götürüldü.