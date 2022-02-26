Son dakika haberi... Antalya'da banka güvenlik görevlisi evinde ölü bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Antalya'da banka güvenlik görevlisi evinde ölü bulundu

AA, Sinan Özmüş - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi... Antalya'da banka güvenlik görevlisi evinde ölü bulundu

Son dakika habere göre Antalya'da banka güvenlik görevlisi evinde ölü bulundu.

KONYAALTI, ANTALYA (AA) - Antalya'da banka güvenlik görevlisi evinde ölü bulundu.

Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi 816 sokakta bulunan 4 katlı binanın teras katında tek başına yaşayan banka güvenlik görevlisi Yasin Çakmak (46) bir anda fenalaştı.

Çakmak'ın yanında bulunan kız arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.

İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri Çakmak'ın hayatını kaybettiği belirledi.

Çakmak'ın cenazesi, olay yeri ekiplerinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kız arkadaşı ise ifadesi alınmak üzerine polis merkezine götürüldü.

Son dakika haberi... Antalya'da banka güvenlik görevlisi evinde ölü bulundu

Son dakika haberi... Antalya'da banka güvenlik görevlisi evinde ölü bulundu

Son dakika haberi... Antalya'da banka güvenlik görevlisi evinde ölü bulundu

Son dakika haberi... Antalya'da banka güvenlik görevlisi evinde ölü bulundu

Son dakika haberi... Antalya'da banka güvenlik görevlisi evinde ölü bulundu

Son dakika haberi... Antalya'da banka güvenlik görevlisi evinde ölü bulundu

AA / Sinan Özmüş - Güncel

Güvenlik Görevlisi, Toros Dağları, Konyaaltı, Antalya, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title