Antalya'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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Antalya'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

26.02.2021 23:43 | Son Güncelleme: 26.02.2021 23:46
Antalya'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Antalya'nın Kumluca ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Vahdet Ayaza yönetimindeki 07 EF 252 plakalı otomobil, Beykonak Mahallesi Atatürk Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü, sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Sürücünün cenazesi Kumluca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çakmak

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