Antalya'da Aşık Veysel anısına "Dostlar Beni Hatırlasın" konseri düzenlenecek

ANTALYA (AA) - Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu anısına düzenlenecek "Dostlar Beni Hatırlasın" konseriyle 11 Ocak'ta sanatseverlerle buluşacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Aşık Veysel'in gönüllere taht kurmuş şiir ve hikayeleri, "Dostlar Beni Hatırlasın" isimli anlatımlı konserde, solistler tarafından seslendirilecek.

Konserde Ankara DOB solist sanatçıları mezzo-soprano Ferda Yetişer, tenor Ünüşan Kuloğlu, bariton Serkan Kocadere, piyanist Tuğçe Dağlı ve bağlama sanatçısı Alper Kıraç sahne alacak.

Sanatçılara sahnede, Ahmet Murat Gedikli yönetimindeki Antalya DOB orkestrası eşlik edecek.

Konser, Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde 11 Ocak saat 20.00'de sanatseverlerle buluşacak.

Fiyatları 25, 50 ve 70 lira arasında değişen konser biletleri, Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra www.biletinial.com internet adresinden de temin edilebiliyor.

AA / Zehra Tekeci - Son Dakika Haberleri

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