Antalya'da arkadaşı tarafından bıçaklanan şahıs ekmek fırınına sığındı Antalya'da arkadaşı tarafından bıçaklanan şahıs ekmek fırınına sığındı Yarkalı halde gelip fırından yarım istedi Antalya'da arkadaşı tarafından bıçaklanan genç hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da arkadaşı tarafından bıçaklanan şahıs ekmek fırınına sığındı

Yarkalı halde gelip fırından yarım istedi

ANTALYA - Antalya'da arkadaşı tarafından bıçaklanan genç hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 16.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Kızılırmak Caddesi, Kızılarık Mahallesindeki bir parkta meydana geldi. İddiaya göre parkta tartıştığı bir arkadaşı tarafından sağ bacağından bıçaklanan İbrahim K,yakındaki bir fırına girerek arkadaşını telefonla aramak istedi. İbrahim K'nin bacağından bıçaklandığını gören fırın işletmecisi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: İHA