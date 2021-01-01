Aracıyla uçuruma yuvarlanan sürücü hafif yaralandı

Antalya'nın Akseki ilçesinde, otomobiliyle uçuruma yuvarlanan sürücü hafif yaralandı.

Mehmet Duran yönetimindeki 07 ED 226 plakalı otomobil, Antalya-Konya kara yolunun Güçlüköy mevkisinde uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Bu sırada kendi imkanlarıyla araçtan çıkan ve hafif yaralanan Duran'ın tedavisi, sağlık ekiplerince ayakta yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu