Aracıyla uçuruma yuvarlanan sürücü hafif yaralandı
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Aracıyla uçuruma yuvarlanan sürücü hafif yaralandı

01.01.2021 19:23 | Son Güncelleme: 01.01.2021 19:47

Antalya'nın Akseki ilçesinde, otomobiliyle uçuruma yuvarlanan sürücü hafif yaralandı.

Antalya'nın Akseki ilçesinde, otomobiliyle uçuruma yuvarlanan sürücü hafif yaralandı.

Mehmet Duran yönetimindeki 07 ED 226 plakalı otomobil, Antalya-Konya kara yolunun Güçlüköy mevkisinde uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Bu sırada kendi imkanlarıyla araçtan çıkan ve hafif yaralanan Duran'ın tedavisi, sağlık ekiplerince ayakta yapıldı.

Aracıyla uçuruma yuvarlanan sürücü hafif yaralandı
Aracıyla uçuruma yuvarlanan sürücü hafif yaralandı
Aracıyla uçuruma yuvarlanan sürücü hafif yaralandı
Aracıyla uçuruma yuvarlanan sürücü hafif yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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