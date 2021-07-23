Antalya'da Alacasu Koyu eylemi
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Antalya'da Alacasu Koyu eylemi

İhlas Haber Ajansı / Hanım Türk - Haberler | Güncel

Antalya'da Alacasu Koyu eylemi Bakan Ersoy'un 'İhalesine itiraz ettik' dediği Alacasu'da vatandaşlar toplanıp itiraza destek verdi Antalya'nın Kemer ilçesindeki Alacasu Koyu'nun yıllığı 610 bin TL'den bir şirkete ihale edilmesi konusunda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un dün "1.

Antalya'da Alacasu Koyu eylemi

Bakan Ersoy'un 'İhalesine itiraz ettik' dediği Alacasu'da vatandaşlar toplanıp itiraza destek verdi

ANTALYA - Antalya'nın Kemer ilçesindeki Alacasu Koyu'nun yıllığı 610 bin TL'den bir şirkete ihale edilmesi konusunda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un dün "1. Derece Arkeolojik Sit alanı içinde kalıyor. İtiraz ettik, iptal edileceğini düşünüyorum" açıklamasının ve koyun ihale edilmesini istemeyenleri bunu net şekilde söylemeye çağırmasının ardından, bir grup vatandaş koya giderek itiraza destek verdi.

Milli Parklar sınırı içinde bulunan Alacasu Koyunun kiralanması için 13 Temmuz'da yapılan ihaleyi 610 bin TL teklif veren bir şirket kazanmıştı. 7+13 yıllığına kiralanan alandan yararlanan vatandaşların mağdur olacağını ve söz konusu koyda yapılaşmaya yol açacağı gerekçesiyle Alacasu'nun sınırları içinde bulunduğu Çamyuva Mahallesi muhtarı Rıdvan Vicir'in çağrısına vatandaşlar, belediye meclis üyeleri, muhtarlar destek verdi.

"Hangi nitelikte olursa olsun yapılaşmaya karşıyız"

Açıklama yapılacak yerde yazılan "Alacasu halkındır" pankartı önünde konuşan muhtar Rıdvan Vicir, Alacasu Koyu'nun Beydağları Sahil Milli Parkı içinde kaldığını ve 1. derece arkeolojik sit alanı statüsünde olduğunu hatırlatarak, "Burada herhangi bir yapılaşma söz konusu olamaz. Henüz vaziyet planını görme şansımız olmadı. Fakat hangi nitelikte olursa olsun yapılaşmaya karşıyız" dedi.

Koydan yararlanan vatandaşların insani ihtiyaçları için duş, tuvalet, soyunma giyinme kabini gibi ihtiyaçların Milli Parklar ve yerel yönetimler tarafından karşılanması gerektiğini söyleyen Vicir, koyun ticari rant için kiralama veya tahsis edilmesine karşı olduklarını ifade etti.

Bakan'ın itirazına teşekkür

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a da ihalenin iptali için itirazda bulunmasından dolayı teşekkür eden Vicir, "Alacasu Koyu sadece Kemer'in değil tüm Türkiye tarafından hatta dünyaca bilinen Likya yolu üzerinde bulunan tarihi metropolleri içerisinde barındıran Akdeniz'in incisi 'Alacasu'. Yatların gezi teknelerinin vazgeçilmez durağı Alacasu. Doğal yapısı tarihi dokusu içinde barındırdığı yerel balıkçıları ile doğal yaşam kaynağı Alacasu. Bu tarihi mirastan gelecek nesillerimizi mahrum bırakamayız. Kimse bunun vebalini taşıyamaz. Arzumuz ihalenin iptal edilmesi ve Alacasu koyumuzun Milli Parklar Müdürlüğü veya yerel yönetimler idaresinde düzenleme yapılıp halkın kullanımına bırakılmasıdır" şeklinde konuştu.

Antalya'da Alacasu Koyu eylemi
Antalya'da Alacasu Koyu eylemi
Antalya'da Alacasu Koyu eylemi
Antalya'da Alacasu Koyu eylemi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hanım Türk

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