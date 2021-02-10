Antalya'da, 65 yaş üstü sahile akın etti

ANTALYA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 10.00 ile 13.00 saatleri arasında sokağa çıkma izinleri olan 65 yaş üstü vatandaşlar, Konyaaltı sahiline akın etti.

ANTALYA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 10.00 ile 13.00 saatleri arasında sokağa çıkma izinleri olan 65 yaş üstü vatandaşlar, Konyaaltı sahiline akın etti.

Turizmin başkenti Antalya'da, pandemi kısıtlamaları nedeniyle sokağa belirli saatlerde çıkabilen 65 yaş üstü vatandaşlar, havanın güneşli olmasını da fırsat bilip Konyaaltı sahiline geldi. 65 yaş üstü vatandaşlara, aile yakınları ve torunları eşlik etti.Hava sıcaklığının 19, deniz suyu sıcaklığının 16 derece olduğu turistik kentte, gençler ise denize girdi. Şubat ayında denize girmenin ayrıcalığını yaşayan Antalyalılar, sahile açtıkları masa ve sandalyelerine oturup kahvelerini yudumladı. Maske takma oranının yüksek olduğu sahil şeridinde oturanlar sosyal mesafe kuralına da dikkat etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim LALELİ