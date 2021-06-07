Antalya'da 6 suçtan aranan firari hükümlü yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 6 suçtan aranan firari hükümlü yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 6 suçtan aranan firari hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 15 ayrı suç kaydı olan ve 6 ayrı suçtan aranan, kesinleşmiş toplam 17 yıl 8 ay hapis cezası bulunan O.S'nin (28) Alanya'da olduğunu tespit eden Alanya Asayiş Büro Amirliği ekipleri, firarinin Cikcilli Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.

Üçüncü kattan atlayarak kaçmaya çalışan O.S, ekipler tarafından yakalandı.

O.S'nin, cezaevi firarisi olduğu, 2 ayrı silahla yağma, 3 ayrı bilişim sistemleri banka veya kredi kartlarının araç kullanılması suretiyle dolandırıcılık, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından arandığı belirtildi.

O.S, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Uğur