Antalya'da 5 bin 245 litre 'sahte içki' ve 'etil alkol' ele geçirildi; 6 gözaltı - Haberler
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Antalya'da 5 bin 245 litre 'sahte içki' ve 'etil alkol' ele geçirildi; 6 gözaltı

Demirören Haber Ajansı, Bülent Tatoğulları - Güncel
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Antalya'da 5 bin 245 litre 'sahte içki' ve 'etil alkol' ele geçirildi; 6 gözaltı

ANTALYA'da düzenlenen operasyonlarda toplam 5 bin 245 litre sahte içki ve etil alkol ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

MURATPAŞA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da düzenlenen operasyonlarda toplam 5 bin 245 litre sahte içki ve etil alkol ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kepez, Muratpaşa ve Döşemealtı ilçelerinde durdurulan araçlarda arama yaptı. Kepez'de bir kamyon ve kamyonette yapılan aramada 940 litre Muratpaşa'da bir kamyonette ve otomobilde yapılan aramada 1005 litre, Döşemealtı ilçesinde bir kamyonda yapılan aramada ise 3 bin 300 litre sahte içki ve etil alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.


Antalya'da 5 bin 245 litre 'sahte içki' ve 'etil alkol' ele geçirildi; 6 gözaltı

Antalya'da 5 bin 245 litre 'sahte içki' ve 'etil alkol' ele geçirildi; 6 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Güncel

Antalya Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Muratpaşa, Alkol, Güncel, Haber

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