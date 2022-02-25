TÜRSAB Bölge Temsil Kurulu Başkanı: 1250 Ukraynalı Antalya'dan dönemedi - Haberler
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TÜRSAB Bölge Temsil Kurulu Başkanı: 1250 Ukraynalı Antalya'dan dönemedi

Demirören Haber Ajansı, Süleyman Ekin - Güncel
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TÜRKİYE Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ferit Turgut, Antalya'da 400'ü futbolcu 1250 Ukraynalı turistin misafirliğinin uzadığını belirterek, hava sahalarının kapanması nedeniyle ülkelerine dönemediklerini söyledi.

AKDENİZ, MERSİN (DHA) - TÜRKİYE Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ferit Turgut, Antalya'da 400'ü futbolcu 1250 Ukraynalı turistin misafirliğinin uzadığını belirterek, hava sahalarının kapanması nedeniyle ülkelerine dönemediklerini söyledi.

TÜRSAB Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Turgut, Antalya merkez ve ilçelerinde konaklayan Ukraynalı turist ve futbol takımlarının, ülke hava sahasının kapalı olması nedeniyle geri dönemediğini söyledi. Bölgede 400'ü futbolcu 1250 Ukraynalı turistin misafirliğinin uzadığını belirten Turgut, "Bu misafirlerimiz özellikle hava sahalarının kapalı olmasından dolayı ülkelerine dönüşlerini yapamıyor. Müşterilerimizin mağdur olmaması için Antalya Valiliği ve İl Kültür Müdürlüğü ile sayıları belirledik. İkinci aşamada nerede, nasıl konaklatacağımız yönünde yol haritası çizerek, bunu acentelerimizle paylaşacağız. Bu sürecin çok hızlı bir şekilde barışla sonuçlanıp, hem şu an mağdur olan Ukraynalıların ülkelerine dönmelerini sağlarız hem de önümüzdeki sezona sorunsuz gireriz, diye umut ediyoruz" dedi.


TÜRSAB Bölge Temsil Kurulu Başkanı: 1250 Ukraynalı Antalya'dan dönemedi

TÜRSAB Bölge Temsil Kurulu Başkanı: 1250 Ukraynalı Antalya'dan dönemedi

TÜRSAB Bölge Temsil Kurulu Başkanı: 1250 Ukraynalı Antalya'dan dönemedi

TÜRSAB Bölge Temsil Kurulu Başkanı: 1250 Ukraynalı Antalya'dan dönemedi

TÜRSAB Bölge Temsil Kurulu Başkanı: 1250 Ukraynalı Antalya'dan dönemedi

Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin - Güncel

Ukrayna, Akdeniz, Antalya, Rusya, Güncel, Haberler

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